Realme'den Akü Gibi Telefon Geliyor: 8000 mAh'lık Bataryaya Sahip!

Geçtiğimiz ay Çin'de GT 8 ve GT 8 Pro amiral gemisi telefonlarını tanıtan Realme, şimdi tüm dikkatini orta ve üst segmentin yeni gözdeleri olacak Neo serisine çevirmiş durumda. İddialara göre marka çok yakında Realme Neo 8, Neo 8x, Neo 8 SE ve Neo 8 Turbo gibi birden fazla modelden oluşması beklenen Neo 8 ailesini piyasaya sürecek.

Yeni seri ile ilgili ortaya atılan söylentiler, özellikle Neo 8 modelinin yüksek kapasiteli bataryasıyla dikkatleri üzerine çekeceğini gösteriyor. İşte yaklaşan telefonun tanıtım tarihi ve öne çıkan özellikleri!

Realme Neo 8 Ne Zaman Çıkacak?

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni Realme Neo 8 serinin diğer üyeleriyle birlikte önümüzdeki aylarda tanıtılacak. Bilmeyenler için Serinin selefi olarak görülen Realme Neo 7 ailesi geçtiğimiz yıl aralık ayında sahneye çıkmıştı. Bu bağlamda yeni modellerin bu yıl sonunda tanıtılması da muhtemel görünüyor.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni telefonun en dikkat çekici özelliği devasa batarya kapasitesi olacak. İddialara göre cihaz, 8000 mAh'ın üzerinde bir pil kapasitesine sahip olacak. Eğer iddialar doğruysa Neo 8, Honor Power ile birlikte sektördeki en büyük bataryaya sahip telefon modeli olarak çıkış yapabilir.

Daha öncesinde sızdırılan diğer bilgilere göre yeni cihaz, 6.78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük sunan düz bir LTPS OLED ekran ile birlikte gelecek. . Cihazın arka yüzünde ise fotoğrafçılık yeteneklerini sırtlayacak 50 MP'lik güçlü bir ana kamera sensörü yer alacak.

İşlemci alanında ise farklı iddialar mevcut. Geçtiğimiz günlerde telefonun tıpkı OnePlus Ace 6T gibi Snapdragon 8 Gen 5 yongasıyla piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Ancak bazı kaynaklar cihazın Dimensity 9400 Plus işlemcisinden güç alacağını ifade ediyor. Bu nedenle Neo 8'in hangi işlemci ile çalışacağı şimdilik merak konusu.

Peki siz Realme'nin devasa bataryalı yeni telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.