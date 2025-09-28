Realme'den Apple Watch'a Ucuz Rakip: Şarjı 14 Gün Gidiyor!
Realme Watch 5 resmen tanıtıldı. Yeni akıllı saat güçlü özellikleri ve uygun fiyat etiketiyle şimdiden tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme, uygun fiyatlı yeni akıllı saat modeli Realme Watch 5'i resmen tanıttı.
- Yeni cihaz, 14 günlük uzun pil ömrü, AMOLED ekranı, 100'den fazla spor modu ve gelişmiş sağlık özellikleri ile dikkat çekiyor.
- Amazon'da ön siparişe açılan Watch 5, an itibariyle 69.99 euro karşılığında satın alınabiliyor.
Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Realme, geçtiğimiz saatlerde akıllı saat modeliyle yeniden sahneye çıktı. Şirket, Realme Watch 5 adını verdiği yeni cihazını resmi web mağazasında listeledi ve bazı alışveriş platformlarında ön siparişe açtı. Böylelikle yeni modelin özellikleri ve fiyatı netleşmiş oldu. Detaylar haberde.
Realme Watch 5'in Özellikleri
Yeni akıllı saat, 460 mAh kapasiteli bataryası sayesinde tam 14 güne kadar kesintisiz kullanım vadediyor. Bu uzun süreli kullanımın arkasında cihazın Google'ın WearOS işletim sistemi yerine markanın bizzat geliştirdiği özel bir arayüz yatıyor.
Cihazın ön yüzünde 390x450 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı ve 600 nit'e kadar parlaklık sunan 1.97 inçlik dikdörtgen çerçeveli AMOLED bir ekran bulunuyor. Spor tutkunları için 100'den fazla spor modunu bünyesinde barındıran akıllı saat, aynı zamanda GPS ve GNSS desteği sayesinde konum takibi yapabiliyor.
Yeni Realme Watch 5, sağlık özellikleri tarafında ise kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebilen sensörlere ev sahipliği yapıyor. Cihaz ayrıca, temassız ödemeler için NFC desteğini bünyesinde barındırırken IP68 sertifikasıyla da toz ve suya karşı olan dayanıklılığını kanıtlıyor. Tüm bunların yanı sıra, kullanıcılar 300'den fazla farklı saat arayüzü arasından seçim yapabiliyor.
Realme Watch 5'in Fiyatı
Yeni akıllı saat modeli şu anda Amazon'un Almanya platformunda 69.99 euro'luk fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Cihazın en erken teslimat tarihi 3 Kasım olarak görünüyor. Bu nedenle Realme Watch 5'in resmen raflardaki yerini alması için birkaç hafta daha beklememiz gerekebilir.
Peki siz Realme'nin yeni akıllı saati hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz, sahip doluğu özelliklerle en iyi akıllı saatler listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.