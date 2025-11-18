Realme'nin 8 GB RAM'li Ucuz Telefonu Performans Testine Girdi

Realme'nin yeni akıllı telefon modeli P4x Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, Realme'nin yeni akıllı telefonunda hangi işlemci bulunacak?

Realme P4x Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Realme P4x, RMX5108 model numarası ile Geekbench'te görüntülendi. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 1.040 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.994 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Bütçe dostu Android telefonun birden fazla RAM seçeneği sunup sunmayacağı henüz belli değil.

Realme P4x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

MediaTek Dimensity 7400 Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık: IP68/69 sertifikası

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme P3x'te ise sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 işlemcisi mevcut.

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefonda IP68/69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, P4x'in belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Realme P4x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme P4x'in 10.000 rupi (4.777 TL) ile 15.000 rupi (7.166 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı bir fiyata sahip olabileceğini belirtelim. Realme P3x için 13.999 (6.688 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Realme P4x Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme P4x'in 2025 yılının aralık ayında veya 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Bununla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Realme P3x, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.