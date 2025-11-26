144Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

Realme'nin bütçe dostu Android telefonu P4x ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Realme P4x'in tanıtım tarihi açıklandı. Duyuruya göre akıllı telefon önümüzdeki ay tanıtılacak. Ayrıca akıllı telfeonun işlemcisi, batarya kapasitesi, şarj hızı ve yenileme hızı de belli oldu.

Realme P4x'in Tanıtım Tarihi

Realme P4x, 4 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Paylaşılan görselle birlikte ayrıca akıllı telefonun tasarımı da belli oldu. P4x'in arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün sağ kısmında bir adet LED flaş yer alacak.

Realme P4x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci. Dimensity 7400 Ultra

Dimensity 7400 Ultra Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Paylaşılan görsele göre Realme P4x 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıllı telefon daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Akıllı telefonda ayrıca 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak.

Realme marka yeni akıllı telefonun 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini belirtelim. İşlemci tarafında ise Dimensity 7400 Ultra yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Realme P4x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Realme P4x'in 10.000 rupi (4.756 TL) ile 15.000 rupi (7.135 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konuya dair herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı bir fiyata sahip olabileceğini belirtelim. Realme P3x için 13.999 (6.655 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.