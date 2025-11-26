OnePlus'ın 9.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus'ın tanıtmaya hazırlandığı Ace 6 Turbo isimli yeni akıllı telefon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Ace 6 Turbo'nun özellikleri ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon dev batarya, yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OnePlus Ace 6 Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz veya 144Hz

165Hz veya 144Hz Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Ace 6 Turbo, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon 165Hz veya 144Hz ekran yenileme hızı sunacak. OnePlus Ace 6'da 6,83 inç ekran büyüklüğü, AMOLED, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, yaklaşık 450 PPI piksel yoğunluğu ve 165Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Ace 6 Turbo'da 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Akıllı telefonun şarj hızına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. OnePlus Ace 6'da 7.800 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği mevcut. Yeni telefonda da 120W civarı bir hızlı şarj görebiliriz.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Ace 6'da ise Snapdragon 8 Elite mevcut.

OnePlus Ace 6 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen OnePlus Ace 6 Turbo'nun 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Ace 6, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.