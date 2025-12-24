12.200 mAh Bataryalı Ucuz Tablet Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

Realme, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Pad 3 5G olarak isimlendirilen tabletin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablette dev batarya bulunacak. Bu sayede çok uzun pil ömrü elde edilecek. Tablet ayrıca hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme Pad 3 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 11,6 inç

11,6 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.8K

2.8K Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Max

MediaTek Dimensity 7300 Max Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 12.200 mAh

12.200 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme Pad 3 5G'nin ekranı 11,6 inç büyüklüğünde olacak. Uygun fiyatlı Android tablet, LCD ekran üzerinde 2.8K çözünürlük sunacak. Realme Pad 2'de 11,5 inç ekran büyüklüğü, LCD ekran, 1200 x 2000 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni tablette de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Tablet gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300 Max işlemcisinden alacak. Serinin önceki modeli olan Realme Pad 2'de ise iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Mediatek Helio G99 işlemcisi yer alıyor.

Realme Pad 3 5G'nin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön kamerada da 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Tablet 12.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak Bu dev batarya tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Realme Pad 3 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Pad 2 için 19.999 rupi (9.542 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme Pad 3 5G'nin ise 23.000 rupi (10.974 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı tabletin farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Realme Pad 3 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzay grisi ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak Realme Pad 3 5G'nin 6 Ocak tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Tablet Wi-Fi ve Wi-Fi + 5G olmak üzere iki farklı sürüm ile birlikte gelecek. Aryıca klavye ve kalem desteğine sahip olacak.