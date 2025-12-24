24 GB RAM'li Oyun Telefonu Geliyor! Ekran Altı Kamerası Var

Oyun telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte RedMagic 11 Air'in özellikleri açıklığa kavuştu. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, çok güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. Telefon ayrıca dev batarya ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Arka Kamera: 50 MP ana kamera+ 8 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera+ 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 16 MP ekran altı kamera

16 MP ekran altı kamera Batarya: 7.000 mAh civarı

Ortaya çıkan bilgilere göre RedMagic 11 Air'in ekranı 6,85 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. RedMagic 10 Air'de 6,8 inç ekran büyüklüğü, AMOLED, 116 x 2480 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdekten oluşuyor. GPU tarafında ise Adreno 830 mevcut. RedMagic 10 Air'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

RedMagic 11 Air'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera bulunacak. Oyun telefonu 7.000 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olacak. Şarj hızına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

RedMagic 11 Air Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan RedMagic 11 Air'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Bununla beraber telefonun özellikleri, fiyatı, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Etkileyici bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan RedMagic 10 Air, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.