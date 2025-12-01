Realme'den Ucuz Tablet Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

Uygun fiyatlı Android tabletler arasına yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. Realme Pad 3​ olarak isimlendirilen tabletin RAM, depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablette yalnızca bir adet RAM seçeneği bulunacak. Depolama tarafında ise iki farklı seçenek göreceğiz.

Realme Pad 3​'ün RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme Pad 3'te yalnızca 8 GB RAM seçeneği bulunacak. Yeni tabletin depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme Pad 2 ise 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile birlikte piyasaya sürülmüştü.

Uygun fiyatlı tabletler arasına katılmaya hazırlanan Realme Pad 3 Wi-Fi ve 5G olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak. Wi-Fi sürümü RMP2502, 5G destekli sürüm ise RMP2501 model numarasıyla gelecek. Tablet uzay grisi ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile bilrikte satışa sunulacak.

Tabletin 5G desteğine sahip bir işlemci ile birlikte gelmesi bekleniyor. Hangi işlemcinin tercih edileceği henüz belli değil. Serinin önceki modeli olan Realme Pad 2'de ise iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Mediatek Helio G99 işlemcisi yer alıyor.

Realme Pad 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Pad 2 için 19.999 rupi (9.501 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 3'ün ise 22.000 rupi (10.452 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı tabletin farklı bir fiyatla gelebileceğnii belirtelim.

Realme Pad 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Pad 2'nin 2025 yılının aralık ayında veya 2026 yılının ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla öne çıkan Realme Pad 2, 2023 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.