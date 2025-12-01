OPPO'dan Dev Bataryalı Katlanabilir Telefon Geliyor

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu Find N6 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta işlemcisi sızdırılan OPPO Find N6'nın bu kez batarya kapasitesi ve kamerası dahil birçok yeni özelliği ortaya çıktı. Peki, merakla beklenen yeni katlanabilir telefonda hangi donanım tercih edilecek?

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran Büyüklüğü: 8,1 inç

8,1 inç İkinci Ekran Büyüklüğü: 6,6 inç

6,6 inç Batarya: En az 6.000 mAh

En az 6.000 mAh Arka Kamera: 50 MP ana kamera + ultra geniş açılı kamera + 3x optik yakınlaştırmalı periskop kamera

50 MP ana kamera + ultra geniş açılı kamera + 3x optik yakınlaştırmalı periskop kamera İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

OPPO Find N6'nın Hindistan'da test edildiği iddia edildi. Bu, Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek akıllı telefonun tanıtım gününün yaklaştığını gösteriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun ekranı 8,1 büyüklüğünde olacak. İkinci ekranın ise 6,6 inç büyüklüğünde olacağı öne sürüldü.

Katlanabilir telefon en az 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Find N6'nın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT 808 ana kamear bulunacak. Ana kameranın yanı sıra ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı periskop kamera da yer alacak. Bu kameraların çözünürlüğü henüz belli değil.

Find N6 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find N5'te Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan OPPO Find N6'nın 2206 yılının ocak veya şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Çok güçlü donanımı ve şık tasarımıyla öne çıkan OPPO Find N5, 2025 yılının şubat ayında duyurulmuştu.