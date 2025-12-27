8 GB RAM'li Ucuz Tablet Geliyor! 12.200 mAh Bataryaya Sahip

Realme, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Pad 3 5G olarak isimlendirilen tabletin tanıtım tarihi açıklandı Sızdırılan bilgilere göre tablette dev batarya bulunacak. Bu sayede çok uzun pil ömrü elde edilecek. Tablet ayrıca hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme Pad 3 5G'nin Tanıtım Tarihi

Realme Pad 3 5G, 6 Ocak tariihnde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Tabletin Wi-Fi ve Wi-Fi + 5G olmak üzere iki farklı sürüm ile birlikte gelmesi bekleniyor. Aryıca klavye ve kalem desteğine sahip olacak. Bu, kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaracak.

Realme Pad 3 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 11,6 inç

11,6 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.8K

2.8K Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Max

MediaTek Dimensity 7300 Max Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 12.200 mAh

12.200 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

Realme Pad 3 5G gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300 Max işlemcisinden alacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme Pad 2'de ise iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Mediatek Helio G99 işlemcisi yer alıyor. Pad 3 5G ayrıca 8 GB RAM'e sahip olacak.

Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek göreceğiz. Tablette 12.200 mah batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batayra, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Tablette 8 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera yer alacak.

Realme Pad 3 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Pad 2 için 19.999 rupi (9.543 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme Pad 3 5G'nin ise 23.000 rupi (10.975 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı tabletin farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.