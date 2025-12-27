16 GB RAM'li Telefonun Global Fiyatı Sızdırıldı! Dev Bataryası Var

OPPO, geçtiğimiz aylarda Reno 15 Pro'yu tanıttı. Çin'de satışa sunulan telefonun global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Reno 15 Pro'nun global sürümünün fiyatı ortaya çıktı. Peki, güçlü işlemci, yükse kyenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan telefon global pazarda ne kadar fiyata satılacak?

OPPO Reno 15 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 15 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü global pazarda 799 euro (40.326 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.

OPPO Reno 15 Pro Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Parlaklığı: 3600 nit

3600 nit Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240Hz

240Hz İşlemci: Dimensity 8450 (4 nm)

Dimensity 8450 (4 nm) RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 6500 mAh

6500 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69

Akıllı telefon gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek mevcut. Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi tercih bulunuyor.

Reno 15 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alıyor. Telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi mevcut. Cihaz ayrıca 80W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.