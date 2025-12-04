16 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! 108 Spor Modu Var

realme, en yeni akıllı saati realme Watch 5'i tanıttı. Bu akıllı saat, son derece şık bir tasarımının yanı sıra son derece etkileyici bir özellik yelpazesi sunuyor. Hem antrenmanlar için yardım alabileceğiniz hem de sağlığınızı takip etmek için kullanabileceğiniz gelişmiş asistanınız olmaya en uygun adaylardan biri gibi görünüyor.

realme Watch 5 Özellikleri

Ekran: 1.97 inç AMOLED, 390 × 450 çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 600 nit parlaklık

1.97 inç AMOLED, 390 × 450 çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 600 nit parlaklık Bluetooth Araması: Destekler

Destekler NFC: Destekler

Destekler Saat Kadranları: 300'den fazla özelleştirilebilir saat kadranı

300'den fazla özelleştirilebilir saat kadranı Sağlık Takibi: Uyku takibi, SpO₂ ölçümü, kalp atış hızı takibi, stres takibi

Uyku takibi, SpO₂ ölçümü, kalp atış hızı takibi, stres takibi Spor Modları: Kılavuzlu antrenmanlar ve esneme araçlarıyla birlikte 108 spor modu

Kılavuzlu antrenmanlar ve esneme araçlarıyla birlikte 108 spor modu Dayanıklılık: IP68 derecesi

IP68 derecesi Pil Ömrü: standart kullanımlarda 16 güne kadar, güç tasarrufu modunda 20 güne kadar

standart kullanımlarda 16 güne kadar, güç tasarrufu modunda 20 güne kadar Uygulama Senkronizasyonu: realme Link uygulaması entegrasyonu

realme P4x 5G ile birlikte tanıtılan realme Watch 5, 1.97 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 390 x 450 piksel çözünürlük, 600 nit maksimum parlaklık ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz ayrıca düşük ışık seviyesinde kolay bir görüş sağlayan özel geliştirilmiş bir kayışla birlikte geliyor.

NFC desteği sunan cihaz, her zaman açık ekran özelliği ile birlikte geliyor. Ayrıca saatin tasarımını özelleştirmek için aralarından seçim yapabileceğiniz 300'ü aşkın kadran seçeneği bulunuyor. Bu kapsamlı özelleştirme imkânı sayesinde saatin görünümünü kendi tarzınızı en doğru yansıtan hâle getirmeniz mümkün.

Saatin en dikkat çekici yönlerinden biri, rehber içeren antrenmanlar ve esneme araçları ile birlikte 108 spor modu sunması. Bu özellikle belirli spor hedeflerine ulaşmaya çalışan kullanıcıların saatin sunduğu bu modların yardımıyla işlerinin oldukça kolaylaşacağı anlamına geliyor. Kullanıcı aktivitelerine ilişkin veriler ise realme Link uygulaması üzerinden senkronize ediliyor.

Cihaz, kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ve stres takibi yapılmasına olanak tanıyor. Ayrıca uyku düzenini kontrol etmek için kullanılmasının da mümkün olduğunu belirtelim. Cihaz, standart kullanımlarda 16 güne kadar, yüksek güç tasarrufu modunda ise 20 güne kadar pil ömrü sunuyor.

realme Watch 5 Fiyatı

realme Watch 5 için 4.499 rupi (2 bin 120 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Yeni akıllı saat, siyah, gümüş, mavi ve turuncu renk seçeneleri ile beraber geliyor. Cihaz, IP68 sertifikasına sahip ve bu da belirli bir dereceye kadar toza ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.