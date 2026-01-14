10.001 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Realme, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Android telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Henüz ismi belli olmayan telefonda dev batarya bulunacak. Bu sayede uzun pil ömrü elde edilecek. Telefonun ayrıca yüksek yenileme hızı sunması bekleniyor.

Realme'nin 10.001 mAh Bataryalı Telefonu Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz ay RMX5107 model numarasına sahip bir akıllı telefon çevrim içi olarak görüntülenmişti. Şimdi ise aynı akıllı telefon BIS sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, söz konusu akıllı telefonun Hindistan pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor.

Akıllı telefonun Hindistan dışında hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. İddiaya göre bu telefon ocak ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Telefonun ismine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak P serisine ait olacağı söyleniyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Realme'nin yeni akıllı telefonunda 10.001 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Realme'nin P serisine geçtiğimiz yılın ağustos ayında P4 Pro isimli bir model katılmıştı. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip P4 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, yaklaşık 453 PPI piksel yoğunluğu ve 6500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yeni telefonda da 120Hz veya 144Hz yenileme hızı görebiliriz.

P4 Pro'da bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi yer alıyor. Yeni modelde de Qualcomm'un Snapdragon işlemcisi tercih edilebilir. Yeni telefonda ayrıca 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri bulunabilir.