120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'e Sahip
OPPO A6x 5G'nin global sürümü tanıtıldı. Peki, çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda hangi donanım tercih edildi? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO A6x 5G gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor.
- Akıllı telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
- A6x 5G'de 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği mevcut.
OPPO, A6x 5G'nin global sürümünü duyurdu. Bunula beraber A6x 5G'nin teknik özellikleri belli oldu. Fiyat ve satış tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak özellikler göz önünde bulundurulduğunda akıllı telefonun uygun fiyatlı olması bekleniyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.
OPPO A6x 5G Özellikleri (Global)
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Parlaklığı: 1.125 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP monokrom kamera
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 6.500 mAh
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Yazılım: Android 15 tabanlı ColorOS 15
- Boyut: 166,61 x 78,51 x 8,61 mm
- Ağırlık: 212 gram
6,75 inç ekran büüyklüğüne sahip olan OPPO A6x 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 1.125 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 2025 yılının mayıs ayında tanıtılan OPPO A5x'te 6,67 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1604 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık tercih edilmişti.
Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Eylül ayında tanıtılan OPPO A6 Pro 4G'de ise sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemcisi bulunuyor.
Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen akıllı telefon 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 166,61 x 78,51 x 8,61 mm boyutlarında ve 212 gram ağırlığında olan akıllı telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip.
OPPO A6x 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera bulunuyor. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.
Akıllı telefon 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. 256 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan cihazda IP64 sertifikası mevcut. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. A6x 5G modeli, Açık mor ve koyu mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.