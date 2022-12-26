Recep İvedik 7, Disney Plus'a Rekor Abone Kazandırdı

Ülkemizin en popüler ve en sevilen komedyenlerinden biri olan Şahan Gökbakar'ın ünlü serisi Recep İvedik'in 7. filmi ilk kez sinemalara değil, yalnızca Disney Plus'a özel olmak şartıyla dijital platformda çıkışını gerçekleştirdi. Film çıktığı günden bu yana önemli rekorlara imza attı.

9 Aralık tarihinde yalnızca Disney Plus'ta izleyicilerle buluşan Şahan Gökbakar'ın sevilen serisinin son filmi Recep İvedik 7, geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye pazarına giriş yapan Disney Plus'a rekor abone kazandırdı.

Recep İvedik 7, Disney Plus'a 1 Milyon Abone Kazandırdı

Bir milyonun üzerinde abonenin Recep İvedik 7 için Disney Plus'a geldiğini belirten Birsen Altuntaş, Disney Plus'ın Recep İvedik 8 ve 9 için Şahan Gökbakar'la görüşmelere başladığını da bildirdi.

Şahan Gökbakar ve Disney Plus arasındaki iş birliği Recep İvedik ile de sınırlı değil. Ünlü komedyen yakın zamanda yine Disney Plus'a özel olacak olan Erdal ile Ece filminin hazırlıklarına hız verecek. Daha önce çekmiş olduğu Celal ile Ceren'e benzemesi beklenen yeni film yine bir kadın erkek ilişkisini konu alacak.

Recep İvedik 7 Konusu

Recep İvedik ve Nurullah köyde yaşamaya başlar. Köye ve çevredeki ormanlara zarar verecek olan büyük bir projenin varlığından haberdar olan İvedik, köylüler ile beraber projeye karşı mücadele etmeye karar verir.

Disney Plus'ın 2023 Yılı İçerikleri Belli Oldu İNTERNET The Walt Disney Company’nin milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, hizmetini sürdürdüğü bölgelerdeki orijinal içerikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor.