Recep İvedik 7 yayın tarihi açıklandı. Peki, Recep İvedik serisinin sabırsızlıkla beklenen yeni filmi ne zaman yayımlanacak? Recep İvedik 7 filmine dair merak edilen detaylar haberimizde.

Recep İvedik 7 Yayın Tarihi Ne Zaman?

Disney Plus'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile beraber Recep İvedik 7 yayın tarihi belli oldu. Recep İvedik serisinin yeni filmi 9 Aralık tarihinde Disney Plus isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak.

Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen filmi izleyebilmek için Disney Plus aboneliğine sahip olmanız gerekecek. Popüler dijital yayın platformuna belirli bir ücret karşılığında abone olabilir ve hizmetin kütüphanesinde yer alan içeriklere erişebilirsiniz.

Yepyeni bir hayat, taze bir macera.



Orijinal film #Recepİvedik7, 9 Aralık’ta Disney+ta. pic.twitter.com/3QmwvhPGEa — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) November 22, 2022

Recep İvedik 7 Oyuncuları

Şahan Gökbakar

Öznur Serçeler

Nurullah Çelebi

Murat Ergür

Eray Türk

Yönetmenliğini Togay Gökbakar'ın üstlendiği Recep İvedik 7 filminin oyuncuları arasında Şahan Gökbakar, Öznur Serçeler ve Nurullah Çelebi gibi isimler bulunuyor.

Recep İvedik 7 Konusu

Recep İvedik ve Nurullah köyde yaşamaya başlar. Köye ve çevredeki ormanlara zarar verecek olan büyük bir projenin varlığından haberdar olan İvedik, köylüler ile beraber projeye karşı mücadele etmeye karar verir.

Oldukça büyük bir başarının altına imza atan Recep İvedik serisinin yeni filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.