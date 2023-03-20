Recep İvedik 8 İçin Tarih Verildi: Ne Zaman Çıkacak?

En popüler film serilerinden biri olan Recep İvedik'te Nurullah karakterini canlandıran Nurullah Çelebi, Recep İvedik 8 filmi için tarih verdi. Peki, yeni Recep İvedik filmi ne zaman çıkacak? Yapılan açıklamaya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

2022 yılının aralık ayında yayımlanan Recep İvedik 7 filminin ardından çoğu kişi serinin yeni filmini beklemeye başlamıştı. Komedi türündeki yeni Recep İvedik filminin ne zaman yayımlanacağına yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

Recep İvedik 8 Ne Zaman Çıkacak?

Nurullah Çelebi, Uşak'ta depremzede çocuklar için "Gülümseten Yüzler" isimli bir gösteriye katıldı. Gösteride bir çocuk tarafından sorulan "Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak" sorusunu yanıtlayan Çelebi, "2 yıl sonra" ifadelerini kullandı.

5,3 IMDb puanına sahip olan Recep İvedik 7, Disney Plus isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanmıştı. Yeni filmin hangi dijital yayın platformunda yayımlanacağı bilinmiyor. Recep İvedik 8 filminin konusu ve oyuncuları da henüz açıklanmadı.

Çelebi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada "Halk istediği zaman 8,9,10,11, 12'yi de çekeriz. Sağlığımız da olacak ama orada en önemlisi Şahan yazacak, sonra çekecek. Şahan isterse 8, 9, 10, 11 hepsi gelir" şeklinde konuştu.