Red Dead Redemption ve Grand Theft Auto Filmleri Gelecek mi? Şirketten Açıklama Geldi!

Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick, şirketin film ve televizyon girişimlerine katılımıyla ilgili bir dizi önemli açıklamada bulundu.

Zelnick, şirketin hizmet verdiği alanları şu noktada yoğun bir şekilde genişletmek istemediğini açıkladı. Rockstar Games'in ana kuruluşu olarak şirketin bu açıklaması, esasen Red Dead Redemption veya Grand Theft Auto gibi büyük rekorlar kıran oyunlara dayanan filmler için şirketin ufukta bir planı olmadığının göstergesi.

Take-Two Interactive Sinema Sektörüne Girmeyi Planlamıyor

Zelnick, kısa süre önce yapılan bir finansal görüşme sırasında, The Super Mario Bros. Movie gibi filmlerin ve HBO'nun The Last of Us'ı gibi TV uyarlamalarının etkileyici başarısını kabul etti. Bununla birlikte, film ve TV endüstrisinin ekonomik yapısının önemli zorluklar içerdiğini ve zaferlere kıyasla daha fazla sayıda başarısızlık yaşandığını vurguladı.

"Kaynaklarımızı film ve televizyon projelerine yatırım yapmaya ayırmayacağız. Bu alanların tarihsel olarak oldukça zorlu ve karmaşık olduğunu yakından biliyorum. Önceki başarısızlıklar, ciddi girişimlere rağmen büyük ölçüde fikri mülkiyetin kötü temsil edilmesinden kaynaklandı. Bu gerçekten zorlu bir alan. Şirketin geleceğini ya da fikri mülkiyetimizin değerini başka bir sektörün eğlence endüstrisindeki performansına bağlamayacağız. Dolayısıyla seçiciliğimizi koruyacağız."

Take-Two Interactive, belirli koşullar altında lisans anlaşmalarına açık olsa da, film ve TV yapımcılığına önemli yatırımlar veya genişlemeler yapma niyetinde değil. Şirket, görünüşe göre bu açıklamasıyla kaynaklarını sevilen video oyunu serilerini geliştirmeye yönelik kullanmayı planlıyor.

Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.