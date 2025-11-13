Her Yerde Red Dead Redemption! Vahşi Batı Oyunu Mobil Cihazlara Geliyor

Eğer mekan veya zaman fark etmeksizin Red Dead Redemption oynamak gibi bir hayaliniz vardıysa, yakın bir zamanda gerçek olacak. Vahşi Batı temalı oyun, Netflix ile Android ve iOS tabanlı mobil cihazlara geliyor. Hem de çok yakın bir tarihte erişime açılacak.

Red Dead Redemption'ı Önümüzdeki Ay Cebimizde de Taşıyabileceğiz

Bildiğiniz gibi geçmişte de Rockstar Games oyunları Netflix abonelik servisine eklenmişti. 2023 yılının Aralık ayı itibarıyla GTA: The Trilogy - Definitive Edition, Android ve iOS kullanıcılarına sunulmuştu. 4 Aralık 2025 tarihinde de Red Dead Redemption bu listeye ekleniyor. App Store ve Google Play Store sayfaları açılmış olup, Netflix aboneliğinin gerekli olduğu açıkça belirtiliyor.

Detaylara inecek olursak, iOS tarafındaki boyutu 3.1 GB olarak görünüyor. oynayabilmek için de sistem yazılımı için 18.0 veya üstü gerekiyor. Benzer bir gereksinim iPadOS için de geçerli. Google Play Store tarafında ise herhangi bir detay verilmediği için, boyut ve sistem yazılımı gereksinimi şimdilik bilinmiyor.

Oyunun mobil versiyonunda, PC, PlayStation 4 ve Switch versiyonlarında olduğu gibi çok oyunculu modlar ile alakalı herhangi bir içeriğin olmadığı görülebiliyor. Diğer yandan, genişleme paketi Undead Nightmare de içeriğe dahil edilmiş durumda.

İlk olarak 2010 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkan Red Dead Redemption, bizi John Marston rolüne büründürüyor. Ön hikaye anlatan Red Dead Redemtion 2 oyununda tetikçi olarak hizmet etmemiz dolayısı ile eşimiz ve çocuğumuz hükümet tarafından rehin alınıyor. Biz de bu krizi çözmek için, eski Van der Linde çetemizden üç üyeyi adalete teslim etmek için zorlu bir maceraya atılıyoruz.

2023 yılının Ağustos ayında PlayStation 4 ve Switch için çıkan Vahşi Batı temalı oyun, 2024 yılının Ekim ayında da PC kullanıcılarıyla buluşmuştu. Her ne kadar geriye uyumluluk ile PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde oynanabiliyor olsa da, ESRB tarafından bu versiyonların yanı sıra Switch 2 için de ayrıca derecelendirildiler. Görünüşe göre Red Dead Redemption ayrıca mevcut nesil konsollara da geliyor.