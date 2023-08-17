Red Dead Redemption PS4 Fiyatı Belli Oldu: Cep Yakıyor!

Bir dönemin en popüler oyunlarından biri olan Red Dead Redemption (RDR), PlayStation 4 (PS4) fiyatı açıklandı. Peki, Vahşi Batı temasına sahip olan açık dünya oyununun PS4 sürümü PlayStation Store üzerinden ne kadar fiyata satılıyor?

Rockstar San Diego ve Rockstar North tarafından geliştirilen Red Dead Redemption, 2010 yılının mayıs ayında PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarına çıkmıştı. Piyasaya sürüldüğü dönemde çok sayıda oyuncu tarafından sevilen RDR, 5 milyondan fazla satmayı başarmıştı.

Yıllar önce büyük bir başarının altına imza atan RDR PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarına 17 Ağustos 2023 tarihinde yani bugün satışa sunuldu. Bununla beraber RDR'nin PS4 fiyatı belli oldu.

Red Dead Redemption PS4 Fiyatı Ne Kadar?

Yayıncılığını Rockstar Games'in üstlendiği Red Dead Redemption'ın PlayStation 4 sürümünün fiyatı 899 TL olarak belirlendi. Açık dünya oyunları arasında yer alan yapımı satın almak için PS Store'da RDR'nin sayfasını ziyaret edip "Sepete Ekle" butonuna tıklayarak ekrandaki talimatları uygulayabilirsiniz.

PlayStation Store'da Red Dead Redemption ve Red Dead Redemption 2 isimli oyunların yanı sıra Red Dead Online modu, RDR 2 hikâye modu ve Undead Nightmare indirilebilir içeriğinin yer aldığı paket 1.299 TL fiyat etiketine sahip.

Red Dead Redemption Nintendo Switch Fiyatı

Red Dead Redemption'ın Nintendo Switch sürümü 49,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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