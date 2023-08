Twitch'te Ban Yerseniz Artık Geri Dönüşü Olmayabilir: Yeni Özellik Geliyor!

Sosyal medya uygulamaları arasında en popüler canlı yayın platformu olan Twitch, her mecrada olduğu gibi belirli kriterler doğrultusunda yayın gerçekleştirmeye olanak tanıyor. Herhangi bir kural ihlali yapıldığı zaman hesap belirli bir süre yayın yapmaya kapatılıyordu.

Aynı durum sohbet kısmındaki izleyiciler için de geçerliydi. Yayıncı tarafından engellenen hesaplar herhangi bir şekilde yorum yapamıyor ama yayını izlemeye devam edebiliyordu. Şimdi ise Twitch'e bu konuda yeni bir güncelleme geliyor.

Twitch, yakın zamanda yeni bir özelliğini devreye sokmak için hazırlanıyor. Kurallar konusunda daha katı bir yol izleyeceği belli olan platform, yayıncıların engellediği kullanıcıların yayını izlemeye devam etmelerini de engelleyecek.

Henüz test aşamasında olan ve sadece sayılı yayıncı tarafından kullanılan bu özellik, Eylül ayı itibariyle tüm yayıncılaar tarafından kullanılabilecek. Bahsi geçen bu özelliği ise Twitch yayıncılarından biri olan Lowco'nun kendi X hesabındaki paylaşım ile öğrendik.

HUGE TWITCH UPDATE: When you block or ban someone, they’ll no longer be able to view your stream! pic.twitter.com/hS1LOLrbqF