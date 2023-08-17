Twitch'te Ban Yerseniz Artık Geri Dönüşü Olmayabilir: Yeni Özellik Geliyor!

Sosyal medya uygulamaları arasında en popüler canlı yayın platformu olan Twitch, her mecrada olduğu gibi belirli kriterler doğrultusunda yayın gerçekleştirmeye olanak tanıyor. Herhangi bir kural ihlali yapıldığı zaman hesap belirli bir süre yayın yapmaya kapatılıyordu.

Aynı durum sohbet kısmındaki izleyiciler için de geçerliydi. Yayıncı tarafından engellenen hesaplar herhangi bir şekilde yorum yapamıyor ama yayını izlemeye devam edebiliyordu. Şimdi ise Twitch'e bu konuda yeni bir güncelleme geliyor.

Artık Yayını İzlemek Mümkün Olmayacak!

Twitch, yakın zamanda yeni bir özelliğini devreye sokmak için hazırlanıyor. Kurallar konusunda daha katı bir yol izleyeceği belli olan platform, yayıncıların engellediği kullanıcıların yayını izlemeye devam etmelerini de engelleyecek.

Henüz test aşamasında olan ve sadece sayılı yayıncı tarafından kullanılan bu özellik, Eylül ayı itibariyle tüm yayıncılaar tarafından kullanılabilecek. Bahsi geçen bu özelliği ise Twitch yayıncılarından biri olan Lowco'nun kendi X hesabındaki paylaşım ile öğrendik.

HUGE TWITCH UPDATE: When you block or ban someone, they’ll no longer be able to view your stream! pic.twitter.com/hS1LOLrbqF — Lowco 🏖️ (@LowcoTV) August 16, 2023

Tweet şu şekilde: “BÜYÜK TWITCH GÜNCELLEMESİ: Birini engeller ya da yasaklarsanız, artık yayınınızı izleyemeyecek!”

Gelecek Yeni Özelliğin Detayları

Özellik sadece bu şekilde sınırlı ve net çizgiler içerisinde olmayacak. Gelen bilgilere göre yayıncılar bu özelliği devre dışı bırakabilir ve istedikleri zaman tekrar açabilir. Eğer özellik açıksa ve yayın esnasında bir kullanıcı ban yerse yayından direkt atılmış olacak ve tekrar o yayıncının yayınlarını izleyemeyecek.

İzleme sınırı sadece canlı yayınlarda geçerli olacak. Engellenen kullanıcı sonrasında kaydedilmiş canlı yayın tekrarını Twitch'ten istediği zaman izleyebilecek. Twitch Kıdemli Ürün Müdürü Trevor Fisher bir videosunda şu açıklamayı yapıyor:

“İnsanlarla birkaç tur geri bildirim yaptık ve genel olarak birçok yayıncıdan, sadece insanların yasaklandıkları hesaptan izlemelerini engellese bile, bunun yine de istedikleri bir şey olduğunu duyduk.”

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitch izlediği bu yeni politikasında haklı mı? Yorumlara yazabilirsiniz.