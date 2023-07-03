Red Dead Redemption Remastered Geliyor mu? Önemli Bilgiler Ortaya Çıktı!

Güvenilir bir kaynağa göre uzun süredir konuşulan Red Dead Redemption Remastered sürümü gerçekten geliştiriliyor olabilir.

Bu spekülasyon, oyunun kısa süre önce Güney Kore'de yeniden derecelendirilmesinin ardından ortaya çıktı. Oyunun geliştiricisi Rockstar, bir remastered sürümünün varlığını doğrulamadı ancak içeriden saygın bir isim ve eski IGN editörü Colin Moriarty, remastered çalışmasının devam ettiğine dair teyit aldığını iddia ediyor.

Bunun yanı sıra resmî bir duyurunun önümüzdeki ay gibi erken bir tarihte gelebileceği de gelen bilgiler arasında.

Red Dead Redemption Remastered Geliyor!

Sacred Symbols podcast'inin son bölümünde Moriarty de Patreon abonelerine açık olan bir bilgi paylaşmıştı.

"Bu söylentinin gerçek olduğuna dair bir onay gördüm. İçeriden birisi bana remastered sürümünün geleceğini kesin olarak gösteren bir şey gösterdi."

Hayranlar Rockstar'dan Red Dead Redemption Remastered ile ilgili resmî bir onay bekliyor. Peki sizin bu konudaki beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.