GTA V'in Güncel Satış Rakamları Açıklandı

2K Games, Rockstar Games ve mobil geliştirici Zynga'nın sahibi ve yayıncısı Take Two Interactive, bugün yeni bir kazanç raporu yayınladı. Net geliri 1,1 milyar doları bulan Take Two gelir anlamında başarılı bir profil çizse de Zynga'yı satın alma maliyetleri (zaman içinde kısmen ödenecek 12,7 milyar dolarlık bir satın alma) ve diğer nedenlerle 104 milyon dolar zarara uğradığını açıkladı.

Bu noktada, Take Two'nun gelirinin %94'ü dijital, %75'i canlı hizmet tarzı "tekrarlanan tüketici harcamalarından" geliyor. Oyuncular için en ilginç istatistik, GTA V'in "neredeyse" akıllara durgunluk verecek şekilde 170 milyon kopya satışa ulaşmış olması. Yaklaşık 18 ay önce en son öğrendiğimiz bilgi oyunun 140 milyon kopya sattığı yönündeydi. Yani oyun hâlâ inanılmaz derecede satış başarısı gösteriyor ve bu gidişle 200 milyona ulaşması pek de zor olmayacak.

Take Two Asıl Geliri Zynga'dan Bekliyor

Bu esnada Red Dead Redemption 2 de 45 milyon kopya satışı aştı ancak görünüşe göre bu, Take Two'yu yeni nesil bir konsol güncellemesinin veya devam eden Red Dead Online desteğinin buna değer olduğuna ikna etmek için yeterli değil gibi.

GTA V'in devam eden başarısına rağmen Rockstar şu anda Take Two'nun en küçük bölümü. Take Two, 2023 mali yılının tamamı için Zynga'nın gelirlerin %45'ini oluşturmasını bekliyor. Pasta grafiğinin geri kalanı 2K Games (%37), Rockstar (%17) ve indie yayıncılık şirketi Private Label (%1).

Take Two'nun dev Zynga satın alımı beklediği gelirleri sağlayacak mı hâlâ belirsizken, şirketin hisse senedi fiyatına dayanarak yatırımcılar da hâlâ ikna olmuş değil.