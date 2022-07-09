Rockstar Games Tüm Gücünü GTA 6'ya Aktarıyor

Tüm zamanların en başarılı oyun serilerinden olan GTA serisi, beşinci oyunun çıkışından itibaren büyük bir sessizliğe gömülmüştü. Mükemmeliyetçiliğiyle bilinen geliştirici firma Rockstar Games, beşinci oyunla yakaladıkları başarının katbekatını GTA 6 ile yakalamak istiyor. Son günlerde firmada yaşanan plan değişiklikleri de buna işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl GTA San Andreas ve Vice City için Definitive Edition versiyonlarını yayınlayan şirket oyunculardan beklediği ilgiyi göremedi. Yeniden yapım olarak piyasaya sürülen oyunların çıktığı gün içerdiği onlarca hata ve genel kalitesizlik, serinin severlerini fazlasıyla üzdü. Hatalarından hızlıca ders alan Rockstar Games, halihazırda üzerinde çalıştıkları diğer yeniden yapım oyunlar olan Red Dead Redemption ve GTA 4'ü iptal etti. Bu projelerde çalışan programcı ve tasarımcılar GTA 6 projesine aktarıldı.

GTA 6 Şimdiye Kadarki En Pahalı Oyun Olabilir!

Şirket nefesini GTA 6 için tutmuş durumda. Elindeki tüm kaynakları 2014 yılından beri geliştirilen oyuna aktaran Rockstar Games, eski hizmetlerini bir bir ayak altından çekiyor. Başarılı oyun geliştirici firması, yeniden yapımların iptalinden sonra bir diğer bombayı da Red Dead Redemption Online için patlattı. Artık oyuna herhangi bir güncelleme gelmeyecek! Mevcut oyun düzeni ve modların devam edeceğini belirten firma, yeni paketlerin veya sezonluk özel etkinlerin olmayacağını söyledi.

Şimdiye kadar oyun sektöründe en fazla bütçeye sahip olan oyun Starcitizen olarak biliniyor. Kitle fonlama projesi olarak ortaya çıkan Starcitizen'ın bütçesi 340 milyon doları aşmış durumda. Hala geliştirilmekte olan oyunun hayranları her geçen gün oyun bütçesini artırıyor. Bir söylentiye göre Rockstar Games, 2014 yılından beri geliştirilen GTA 6 için 600 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Bu bütçe GTA 6'yı açık ara farkla şimdiye kadar yapılmış en pahalı oyun yapabilir!