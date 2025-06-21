Kimsenin Telefon Olduğuna İnanmadığı Oyun Canavarı Ön Siparişte

Oyun telefonları konusundaki başarısıyla adından söz ettiren Red Magic, oyuncuların epeydir beklediği Red Magic 10 Air Flare adlı özel serisini küresel ön sipariş sürecine açtı. Bu varyant, 23 Haziran 2025 tarihi itibarıyla globalde satışta olacak. Sadece donanımı değil, tasarımıyla da dikkat çeken telefonun teknik özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Red Magic 10 Air Flare Özellikleri

Kutusundan Android 15 tabanlı RedMagic OS 10.0 işletim sistemiyle çıkan Red Magic 10 Air Flare'in kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisi eşlik ediyor. Uzun süreli oyun performansı için 6.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Üstelik 80W hızlı şarj desteği sayesinde hızlıca şarj oluyor, böylece oyuna uzun süreli ara vermek zorunda kalmıyorsunuz.

Red Magic 10 Air Flare, 6.8 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla geliyor. Full HD+ çözünürlük sunan bu panel, 120Hz yenileme hızı, 960Hz dokunmatik örnekleme oranı ve 2160Hz PWM karartma teknolojisi gibi özelliklerle donatılmış durumda. Ekran 1300 nit tepe parlaklık değerine ulaşıyor ve %100 DCI-P3 renk gamını destekliyor. Güneş ışığı vurduğunda bile ekranı rahatça görebilirsiniz.

Joystick İşlevi Gören Omuz Tetikleyicileri

Red Magic 10 Air Flare modelini oyun telefonu yapan özel donanımlar bulunuyor. Bunlardan biri 520Hz dokunmatik hassasiyetine sahip omuz tetikleyicileri. Bir joystick gibi işlev görüyor. Ayrıca bu cihaza özel olarak tasarlanmış Red Core R3 çipi ve sıvı metal 2.0 destekli ICE Magic soğutma sistemi sayesinde çok akıcı ve serin bir oyun deneyimi elde ediyorsunuz.

Red Magic 10 Air Flare diğer teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran içi parmak izi okuyucu

Bluetooth 5.4

WiFi 7

RGB aydınlatmalı tasarım

Stereo hoparlör sistemi

Çift 50 MP kamera (arka)

Ekran altına gizlenmiş 16 MP selfie kamerası

Çift SIM kartı desteği

7.85 mm kalınlıkta çerçeve

Red Magic 10 Air Flare Fiyatı

Red Magic 10 Air Flare, 649 dolardan satışa çıkacak. Ülkemizdeki vergilerle birlikte 52.452,40₺ fiyat etiketiyle satılması bekleniyor.