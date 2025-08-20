Nubia İmkansızı Başardı: Red Magic 11 Suya Girebilen İlk Fanlı Telefon Olacak

Nubia, oyun odaklı akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak Red Magic 10 serisi ile karşımıza çıkan şirket, bugünlerde Red Magic 11'i tanıtmaya hazırlanıyor. Üstelik bu model seleflerinden çok aha farklı olacak ve bir ilke imza atacak. Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre, soğutma fanına sahip cihaz aynı zamanda IP68 toz ve su direnci sertifikasına sahip olacak.

Red Magic 11, İlk Su Geçirmez Oyun Telefonu Olacak

Red Magic serisi, uzun süredir oyunculara üstün performans sunmak amacıyla güçlü mobil işlemciler kullanıyor. Ancak bu yüksek performans, uzun oyun seanslarında ısınma sorunlarına yol açabiliyor. Şirketin bu sorunu aşmak için geliştirdiği çözüm ise bilgisayarlarda olduğu gibi aktif fan soğutma sistemi kullanmak.

Ancak bu durum ısı sorununu çözse de başka sorunları beraberinde getiriyor. Örneğin günümüzde pek çok amiral gemisi telefon IP68 seviyesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Ancak soğutma fanı nedeniyle Red Magic telefonlar yalnızca IP54 seviyesinde koruma sunabiliyor.

Yeni nesil Red Magic 11 ile birlikte Nubia, geliştirilmiş soğutma fanı sistemini IP68 sertifikasıyla birlikte sunarak bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Elbette ki bu telefonun tamamen su geçirmez olacağı anlamına gelmiyor. IP68 bir cihazın toza karşı tam korumalı ve suya (1,5 metre derinlikte 30 dakika) dayanıklı olduğunu belirten bir koruma standardı.

Tıpkı diğer IP68 sertifikalı telefonlarda olduğu gibi havuz ya da denize sokulduğunda telefon bozulursa Red Magic 11 de garanti dışı kalacaktır. Elbette ki telefonun öne çıktığı tek konu bu değil. Red Magic 11, Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 8 Elite 2'den (SM8850) güö alacak. Belirtmekte fayda var ki bu seri.

Yani birden çok telefondan oluşacak ve hangisinin henüz tanıtılmamış olan Snapdragon 8 Elite 2'den güç alacağı henüz belli değil. Tanıtımın ise Ekim ya da Kasım 2025'te yapılması bekleniyor.