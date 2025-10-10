A101 Uygun Fiyatlı Galaxy S24 FE ve Galaxy A56 Satıyor

A101, bu hafta uygun fiyata sahip akıllı telefonlar ve akıllı telelevizyonlar satılıyor. Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında Samsung Galaxy S24 FE, Galaxy A56, Galaxy A07, Samsung Crystal 75 inç 4K akıllı televizyon, Samsung 55 inç 4K QLED akıllı televizyon ve Samsung Neo 65 inç 4K QLED akıllı televizyon yer alıyor.

A101'de Satılan Galaxy S24 FE ve Galaxy A56'nın Fiyatı

A101 marketlerde Samsung Galaxy S24 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 29 bin 299 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Exynos 2400e işlemcisinden alan telefonda Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yenileme hızı, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 4.700 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

A101'de Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 799 TL'ye satılıyor. Gücünü Exynos 1580 işlemcisinden alan telefonad Super AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Galaxy A07'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 899 TL fiyata satılıyor. Gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alan telefonda PLS LCD ekran, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

A101'de satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 67 bin 999 TL fiyata sahip Samsung Neo 65 inç 4K QLED, 41 bin 999 TL fiyatlı Samsung Crystal 75 inç 4K akıllı televizyon ve 34 bin 999 TL fiyata sahip Samsung 55 inç 4K QLED akıllı televizyon yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.