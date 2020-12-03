Reddit Günlük Kullanıcı Sayısı Açıklandı: Dudak Uçuklatıyor!

Twitter ile Quora karışımı bir web sitesi olarak görülen Reddit günlük kullanıcı sayısı ile dudak uçuklattı. Site, günlük kullanıcı sayısı raporunu en son geçtiğimiz yılın aralık ayında yayımlamıştı. Reddit’in Aralık 2019’daki raporunda şu veriler elde edilmişti:

• Aylık 430 milyon aktif kullanıcı

• 199 milyon gönderi

• 1,7 milyar yorum

Reddit Günlük Kullanıcı Sayısı, 52 Milyona Ulaştı!

Reddit’in paylaştığı son rapora göre aktıf kullanıcı sayısı ve katılımında geçen yıla göre %44’lük bir artış meydana gelerek günlük aktif olarak platformu kullanan kullanıcı sayısı 52 milyon kullanıcıya ulaştı.

Reddit’in günlük kullanım oranı diğer sosyal medya platformları ile karşılaştırıldığında Twitter’a Snapchat ile Facebook’a nispeten biraz daha yakın olduğu görülüyor. Facebook, günlük 1,8 milyar aktif kullanıcı sayısı ile zirvedeki isim olmaya hala devam ediyor. Platformun Facebook’la karşılaştırılması her ne kadar büyük bir uçurumun meydana gelmesine sebebiyet verse de Twitter ile karşılaştırıldığında platformun zaman içerisinde katettiği yolu görmek mümkündür.

Reddit, 52 milyon günlük aktif kullanıcısı sayısına ulaşarak hızla büyüdüğünü bütün sosyal medya platformlarına kanıtlamış oldu. Bu özellikle Reddit’in birçok niş topluluğunun arkasındaki isim olduğu göz önünde bulundurulduğunda daha da önem kazanıyor. Bu veriler, Reddit için önemli bir güç olabilir.

Reddit’te bir konu hakkında tartışmaların var olup olmadığını öğrenmek için küçük bir araştırma yaptığınızda o alana dair bir subreddit (alt dizin) görüyorsanız Reddit topluluğunun zamanla ne kadar büyüdüğünü görebilirsiniz. Reddit topluluğu, platformdaki kampanyalarınızla belirli bir hedef kitleye ulaşmak için size önemli bir fırsat sunabilir.

Reddit, Reklamverenlerin Gelecekteki Önceliği Olabilir

The Wall Street Journal'a göre platform reklamverenlerin ilgisini zaten fazlasıyla çekiyor: “Şirketin reklam geliri 2019'da 100 milyon doları aştı ve bu yıl yüzde 70'i geçecek gibi görünüyor."

Reddit reklam kampanyaları için ana odak noktanız olmayabilir fakat Reddit reklamlarında açık bir fırsat bulunuyor. Reklamveren dostu bir platform arıyorsanız 2021 yılında değerlendirmeniz gereken başka bir platform bu nedenle Reddit olabilir.

Siz Reddit’in ulaştığı bu günlük kullanıcı sayısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.