Reddit, Türkiye'de Şirket Kurdu!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Reddit, sürpriz bir adım atarak Türkiye'de şirket kurdu. Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilana göre firma, resmen ülkemize giriş yaptı. Peki Reddit neden şirket kurdu? İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Reddit, 50 Bin TL Sermayeyle Şirket Kurdu

Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanda yer alan bilgilere göre firmanın adı "Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi" olarak belirtildi. Şirketin sermayesi 50 bin TL, firma yetkilisi ise Benjamin Seong Lee olarak açıklandı. Seong Lee, Reddit'in yönetim kurulunda yer alıyor.

Şirketin faaliyet konusuna baktığımızda ise başta internet reklamcılığı, satış ve pazarlama olmak üzere her türlü ticaret hizmeti sunabileceğini görüyoruz. Ayrıca ABD'deki ana şirket ve ortaklarına yazılım geliştirme, danışmanlık, Ar-Ge ve finansal/idare konularda destek sağlayabilecek.

Reddit'in Türkiye'de şirket kurmasının sebebi ise sosyal medya yasasına uyum sağlamaya çalışması olarak tahmin ediliyor. Ülkemizde 5651 Sayılı Kanun (Sosyal Medya Yasası), günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yabancı platformlara Türkiye'de en az bir temsilci bulundurma zorunluluğu getiriyor.

Bu yasaya uymayan sosyal ağlara ise ülkemizde yasaklanma veya bant daraltma cezası uygulanıyor. Neyse ki Reddit, Türk kullanıcılara önem vererek harekete geçti. Ancak halen bazı yapması gerekenler var. Yani şu anda şartların tamamını karşılamıyor. Bunları tamamlayıp tamamlamayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.