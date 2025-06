20 Yaşına Giren Reddit Platformu Baştan Aşağıya Değişiyor

Reddit, 20. yaş kutlamalarını yapay zekâ entegrasyonlarıyla gerçekleştirecek gibi görünüyor. Şirketin son dönemlerde platforma eklediği özellikler, her ne kadar platform sakinlerini rahatsız etmişti. Reddit yöneticileri, her şeye rağmen işlerini doğru yaptıklarını savunuyordu. Genel olarak bakıldığı zaman Reddit, AI bazlı şirketler için altından bile daha değerli. Zira sonsuz bir veri havuzuna sahip. 20 yıldır her türlü politik, tarihi, ekonomik ve teknolojik gibi hayatın her alanına uzanıyor ve insanlar burada pek çok bilgi paylaşıyor.

Reddit'in CTO'su Chris Slowe, "Reddit Answers" adını verdikleri yapay zekâ destekli özetleme aracından gelen ilk sonuçların çok olumlu olduğunu duyurdu. Yani platformun bu noktadaki evrimi devam edecek.

Reddit'te AI İçerik Üretimine İzin Verilmeyecek

Reddit'in yapay zekâ planları yalnızca bilgi özetlemekle sınırlı değil. Platform, kullanıcı güvenini sarsabilecek AI tarafından üretilmiş içeriklere karşı da aktif mücadele ediyor.

Örneğin, yaklaşık iki ay önce yaşanan olayda bir üniversite; yapay zekâlı botları platforma salarak ağır travma geçirmiş bir birey gibi davranmalarını sağladı. Botların açtıkları forumlara binlerce yorum geldi ve platformda aynı travmayı yaşayan binlerce kişi, bu forumla etkileşime girdi. Sebebi ise insanların hassas konularını paylaşabilecekleri ve empati yapabilecekleri başkalarını görmüş olmasıydı.

Travma yaşayan sözde kişilerin aslında bot olduğunu öğrenen Reddit, üniversiteyi etik dışı buldu ve şikayet etti. Ardından bir doğrulama sistemi üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Reddit İçerikleri Kazanç Getirecek Ama Platformun Özü Aynı Kalacak

Reddit, AI firmaları için çok değerli olan veri havuzunu ekonomik kazanca dönüştürecek. Bu doğrultuda takvimler 2023'ü gösterirken Reddit; OpenAI ve Google ile geniş çapta veri anlaşmaları yaptı. Ancak bu hikayenin sonu çok iyi bitmemişti. Kullanıcıların protestoya başladığı dönemi "nahoş zamanlar" olarak yorumlayan Slowe, konuya şöyle açıklık getirdi:

Günün sonunda burası bir iş yeri. Reddit her zaman ücretsiz olacak ama başkalarının bizim verilerimizi kullanarak iş kurmasına asla tolerans göstermeyeceğiz. Reddit'in özü, ilk kurulduğu gün ne ise gelecekte de o olacak.

Slowe'un bu konuda haklılık payı var. Zira AI projeleri Reddit'te boy gösteriyor olsa bile temel yaklaşım hiç değişmedi. Halen metin odaklı bir yapıda kullanıcılar, forumlar aracılığıyla, gerçek isimlerini kullanma zorunluluğu olmadan paylaşım yapıyor. Değişen tek şey para kazanma stratejisi olacak. Sonuçta platformun 972 milyon kullanıcısı var. Böylesine dev bir fırsatı tepmek istemiyor olmaları anlaşılabilir bir durum.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.