Reddit Düşüşte : Üçüncü Taraf Uygulamalar Kapanıyor

Reddit, nisan ayında, yapay zeka tabanlı büyük dil modellerini eğitmek amacıyla kullanılan herhangi bir API erişimi için 1 Temmuz'dan itibaren şirketlerden ücret almaya başlayacağını duyurdu.

Reddit'te Ayrılıklar Sürüyor

Popüler üçüncü taraf Reddit uygulamaları yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Web sitesinin yeni API kuralları yürürlüğe girmesinden sonra başlayan bu süreç devam edecek gibi duruyor.

Kapanış kararından sonra Apollo kurucusu Christian Selig, Reddit'in fişi biraz erken çektiğini ve uygulamanın web sitesindeki içeriğe erişimini kestiğini söyledi. Selig daha önce, Apollo'nun olduğu gibi çalışmasını sürdürmenin yeni kurallara göre kendisine yılda 20 milyon dolara mal olacağını belirtmişti.

Bir başka popüler Reddit uygulaması olan BaconReader da artık kapandı. Kullanıcılar uygulamayı açtıklarında kendilerine teşekkür eden ve uygulamanın "Reddit API'sindeki değişiklikler" nedeniyle artık çalışmadığını açıklayan bir bildirim görecek.

Relay for Reddit, düzenlemeye karşı önümüzdeki haftalarda bir abonelik modeline geçeceğini duyurdu. Abonelik fiyatlarını uygun tutmak amacıyla mümkün olan en düşük fiyatI belirlemeye çalışacaklarına söz verdi.