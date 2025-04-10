Reddit Kendi Alanının Dışına Çıktı! Google ile Ortak Sistem Geliştirdi

Reddit, internetteki en büyük bilgi kaynaklarından biri. Bazı kullanıcılar Google'da bir şey ararken "site:reddit.com" filtresini ekleyerek doğrudan Reddit içeriklerine ulaşmayı tercih ediyor. Hal böyleyken Reddit'in arama motoru olarak hizmet vermesi neredeyse kaçınılmazdı.

Büyük teknoloji şirketleri de bu durumun farkına varmış olacak ki; Google geçtiğimiz yıl Reddit'in içeriklerini yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmak üzere 60 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Kısa süre sonra OpenAI da benzer bir iş birliğine girişti. Reddit, durumunun değerli olduğunun farkındaydı ve geçen Aralık ayında kendine has AI destekli bir arama motoru duyurdu.

Bu arama motorunun adı Reddit Answers.

Reddit Answers Artık Gemini Destekli

Kullanıcılar bu sistemle soru sorduklarında Reddit'teki çeşitli kaynaklardan derlenen özet bilgilerle cevap alabiliyordu. Şimdi ise Google ortaklığı ile yepyeni bir döneme giriş yapılıyor. Google ve Reddit, Cloud Next 2025 etkinliğinde duyurdukları yeni ortaklıkla, Reddit Answers sistemine Google'ın Vertex AI platformunu ve Gemini LLM modelini entegre ettiklerini açıkladı.

Reddit'in Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Matt Snelham şöyle diyor:

Reddit'in geliştirdiği teknoloji ile Google Cloud'un Vertex AI Search gücünü bir araya getirerek, Google'ın arkasındaki yeniliği Reddit kullanıcılarına taşıyoruz.

Gemini, Reddit Yorumlarını Tarayacak

Reddit Answers şimdilik sadece İngilizce dilinde ve ABD'de, iOS cihazlar ve web üzerinden erişilebilir durumda. Özelliğin diğer ülkelere, dillere ya da platformlara ne zaman geleceğine dair net bir tarih henüz verilmedi.

Vertex AI, geliştiricilere büyük dil modelleri oluşturup özelleştirme imkanı sunan bir yapay zeka altyapısı olarak öne çıkıyor. Artık Reddit Answers sorulara cevap verirken Gemini, Reddit'teki gönderi ve yorumları tarayıp, kaynakları belirten kısa özetler sunacak. Kullanıcılar ayrıca cevaplara devam soruları da sorabilecek.

Snelham'a göre, bu yeni sistem sayesinde arama sonuçlarının isabet oranı artarken, kullanıcılar da Reddit'in ana sayfasına daha sık gelmeye başlamış. Bu da platformdaki etkileşimi doğrudan artırmış durumda. Yani bu kulvara daha fazla özellik entegre edilmesi yakın zamanda muhtemel görünüyor.