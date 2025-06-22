Sosyal Medya'da Anonimlik Tarih Oluyor: Göz Taramalı Kimlik Doğrulama Yolda!

Popüler sosyal medya platformu Reddit, uzun bir süredir artan düzenleyici baskılar, anonim kullanıcıların oluşturduğu güvenlik endişeleri ve yapay zeka tarafından oluşturulan sahte hesapların yaygınlaşması gibi sorunlarla karşı karşıya. Bu gelişmeler ışığında şirket, artık Reddit'i daha güvenli bir yer haline getirmek amacıyla yeni bir dijital kimlik doğrulama sistemini gündeme aldı.

Platformun bu anlaşmaya yakın olduğu şirketlerden biri World ID isimli bir doğrulama sistemi hizmeti. Şayet Reddit bu sistemi devreye alırsa, kullanıcıların platforma giriş yapması için bir göz taramasından geçmesi gerekecek. İşte detaylar.

Reddit Kullanıcıların İnsan Olduğunu Kanıtlamasını İsteyecek

Ünlü sosyal medya platformu, şu sıralar en çok da yapay zeka tarafından oluşturulan sahte hesapların platformda spam paylaşımlar yapmasından müzdarip. İddialara göre Reddit, yapay zeka hesapları kontrol altına almak için World ID sistemini kullanacak. World ID, geleneksel yöntemlerde olduğu gibi kişisel verileri toplamak yerine, yalnızca kullanıcının gerçek bir insan olduğunu kanıtlamaya odaklanıyor.

Bu sistemin merkezinde Orb adı verilen özel bir cihaz yer alıyor. Orb, kullanıcının göz retinasını tarayarak benzersiz bir kriptografik kimlik oluşturuyor. Elde edilen bu veri, tamamen yerel olarak saklanıyor ve herhangi bir platformla paylaşılırken hiçbir kişisel bilgi açığa çıkmıyor. Üstelik Orb, yaş doğrulaması yaparak çocuk kullanıcıların sistem tarafından otomatik olarak tespit edilmesini de sağlıyor.

Reddit CEO’su Steve Huffman, küresel çapta artan yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik doğrulamanın kaçınılmaz hale geldiğini daha önce açıkça dile getirmişti. Ancak şirket, bu süreci kendi içinde yönetmek yerine, kullanıcı gizliliğine öncelik veren güvenilir iş ortaklarıyla sürdürmeyi tercih ediyor. World ID’nin gizlilik odaklı altyapısı da Reddit’in bu yaklaşımıyla birebir olarak örtüşüyor.

Kullanıcıların Kimlik Doğrulamalarına Karşı Gizlilik Endişesi Hala Devam Ediyor

World ID sisteminin Reddit gibi büyük bir platformda devreye alınması, sosyal medya ve dijital kimlik doğrulama alanında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Birçok uzmana göre, merkeziyetsiz ve biyometrik temelli doğrulama yöntemlerinin benimsenmesi, çevrimiçi anonimliği korurken aynı zamanda daha güvenli dijital etkileşimleri mümkün kılabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak bu gelişme, kullanıcı cephesinde pek de olumlu karşılanmadı. Özellikle göz taraması gibi biyometrik işlemlerin gündeme gelmesi, gizlilik endişelerini yeniden alevlendirdi. Sosyal medya platformlarında yükselen tepkiler, sistemin kabul görmesi için daha fazla şeffaflık ve güvence beklendiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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