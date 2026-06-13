Popüler Sosyal Medya Platformundan "Neden Yoktu Ki?" Dedirten Yenilik!

Popüler sosyal medya platformu Reddit, kullanıcı deneyimini çok daha zengin hale getiren yeni bir özelliği daha devreye aldı. Öyle ki şirket, yorumlarda halihazırda sunulan metin, görsel ve GIF seçeneklerine şimdi de video paylaşımını ekledi. İşte yeniliğin detayları...

Reddit Yorumları İçin Video Özelliği Nasıl Çalışacak?

Forum odaklı yapısıyla bilinen Reddit, kullanıcılarına alt topluluklardaki paylaşımlara metin, görsel ve GIF'lerle yorum yapma imkânı sunuyordu. Şirket şimdi ise bu seçeneklere videoyu da ekledi. Böylece kullanıcılar bundan böyle platformdaki gönderiler için videolar aracılığıyla da görüşlerini paylaşabilecek.

Açıklamaya göre özellik tüm alt topluluklarda kullanıma sunulmadı. Video yorum desteğinin öncelikle topluluk yöneticileri tarafından aktif hâle getirilmesi gerekiyor. Ayrıca özellik yalnızca herkese açık ve genel kullanıma uygun (SFW) topluluklarda kullanılabilecek. Bu nedenle uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı yani NSFW olarak bilinen topluluklarda yeni özellik aktif edilemeyecek.

Reddit Yorumlarına Video Nasıl Eklenir?

Reddit'in açıklamasına göre yorumlarında video kullanmak isteyen kullanıcılar yorum yazma alanında yer alan video simgesine dokunabilir. Bu butona tıklandıktan sonra ise yeni bir video kaydetme veya galeriden mevcut bir videoyu yükleme seçenekleri sunulacak. Kullanıcılar bu seçeneklerden birini tercih edebilir.

Öte yandan Reddit, yüklenen tüm videoların yayınlanmadan önce platformun güvenlik sistemleri tarafından inceleneceğini belirtiyor. Şirket ayrıca videoların otomatik olarak oynatılmayacağını ifade ediyor. Bazı sosyal medya platformlarında video ekranda görülür görürmez oynatılmaya başlanıyor. Bu da video izlemek için pek uygun olmayan bir ortamdaysanız sorun yaratabiliyor. Neyse ki Reddit'te böyle bir durum söz konusu değil.

Editörün Yorumu

Reddit'e video ile yorum yapma özelliğinin gelmesine sevindim. Çünkü bazı durumlarda bir şeyi anlatırken yazı, görsel veya GIF'ler yetersiz kalabiliyor. İşte tam da bu noktada videolar devreye giriyor. Kullanıcılar artık düşüncelerini videolar ile ifade edebilecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.