Vampir Oyunu Redfall Çıkış Fragmanı Paylaşıldı

Piyasaya sürülmesine günler kala Redfall oyununun çıkış fragmanı yayımlandı. Paylaşılan fragman, oyunu bekleyen çoğu oyuncuyu heyecanlandırdı. Bethesda şirketinin yeni oyununa dair ayrıntılar haberimizde.

Redfall Çıkış Fragmanı Yayımlandı

Bethesda Softworks, Redfall isimli video oyunu için yeni bir fragman yayımladı. En iyi vampir oyunları arasında yerini almaya hazırlanan oyunun tanıtım videosu 2 dakika 41 saniye uzunluğunda. YouTube üzerinden yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Redfall Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 2.80GHz / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD RX 580 / NIVIDA GTX 1070

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan (SSD öneriliyor.)

Minimum sistem gereksinimlerine göre oyunu düşük ayarlarda oynayabilmek için en az Intel Core i5-8400 2.80GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemcisi gerekecek. Ekran kartı tarafında ise en az AMD RX 580 veya NIVIDA GTX 1070 isteniyor.

Redfall Çıkış Tarihi

Arkane Austin tarafından geliştirilen Redfall, 2 Mayıs 2023 tarihinde PC ve Xbox Series X / S platformlarına çıkacak. Oyun piyasaya sürüldüğü gün Xbox Game Pass içerik kütüphanesine dahil olacak.

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