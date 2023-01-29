Vampir Oyunu Redfall Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Redfall sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen vampir oyununu oynamak için bilgisayarın içerisinde hangi donanım bileşenlerinin yer alması gerektiği belli oldu.

Redfall Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 2.80GHz / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD RX 580 / NIVIDA GTX 1070

VRAM: 6 GB

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Vampir temasına sahip olan Redfall isimli video oyununun minimum gereksinimleri açıklandı. Açık dünya aksiyon macera oyununu oynayabilmek için en az Intel Core i5-8400 2.80GHz veya AMD Ryzen 5 1600 işlemcisi gerekecek.

Ekran kartı tarafında en az AMD RX 580 ya da NVIDIA GTX 1070 ekran kartı isteniyor. Minimum sistem gereksinimlerinde 6 GB VRAM ve 16 GB RAM gereken video oyununu yükleyebilmek için bilgisayarın depolama tarafında 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak.

Redfall Çıkış Tarihi

Tek oyunculu ve çevrim içi eşli oyun modlarına sahip olan yapımın çıkış tarihi de belli oldu. Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen vampir oyunu 2 Mayıs 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Söz konusu yapım şu anda ön sipariş verilebiliyor.

Arkane Austin tarafından geliştirilen video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca vampir temasına sahip yapımları oynamaktan keyif alıyorsanız en iyi vampir oyunları listesini de inceleyebilirsiniz.