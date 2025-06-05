Bilgisayar Toplamaya Gerek Bırakmayan Oyun Canavarı Telefon Sahnede

Oyun bilgisayarlarının soğutma sistemleriyle kapışabilecek kadar güçlü olan RedMagic 10S Pro, yakın zamanda Çin'de tanıtılmıştı. Oyun canavarı telefon, şimdi global raflardaki yerini aldı. Mobil oyun deneyimini baştan aşağıya yazan bu akıllı telefon, küçük ama etkili soğutma sistemi ve güçlü işlemcisiyle dikkat çekiyor.

RedMagic 10S Pro'da uçak motoru gibi bir fan var. Üstelik tıpkı bir oyun bilgisayarı gibi RGB aydınlatmalara ve en üst düzey RAM miktarına da sahip.

İşte RedMagic 10S Pro teknik özellikleri ve fiyatları...

RedMagic 10S Pro Özellikleri

Bir oyun bilgisayarı kadar serin kalmayı başaran bu telefonun gücü Snapdragon 8 Elite Leading Version işlemcisinden geliyor. İşlemcinin hızı 4.47GHz'ye kadar çıkıyor ve GPU kısmında bu değer 1.2GHz olarak kaydediliyor.

Modelin en dikkat çeken özelliği ise 23.000 rpm hızında dönen aktif bir fanı olması. Telefon ısınsa bile işlemciye direkt olarak dokunan 36mm² sıvı metal sayesinde bu ısınma hissedilmiyor. Sistem derecesi yükseldiğinde ısı 12.000mm²'lik buhar odasına ve grafen-bakır katmanlara gönderiliyor. Bu da 5 dereceye kadar soğutma sağlıyor.

Sadece Oyun Değil, Fotoğrafçılıkta da İddialı

RedMagic 10S Pro'da OIS destekli 50 MP ana sensörlü kamera bulunuyor ve cihazın arkasında konumlandırılmış. Bu güçlü kameraya 50 MP'lik ultra geniş açı eşlik ediyor. Ayrıca 2 MP'lik bir yardımcı lens de bulunuyor.

Bu fotoğrafları ve tabii oyunları depolamak için 1 TB'ye kadar alan bulunuyor.

24 GB'a Kadar Uzanan RAM Kapasitesi

RedMagic 10S Pro'nun 24 GB'lik üstün bir RAM miktarı var. Güç ve pil ömrü, 7.050 mAh büyüklüğündeki dev bataryayla harmanlandı. Bu batarya, 80W hızlı şarj desteğine sahip.

Büyük batarya, 6.85 inç büyüklüğündeki ekranın temelinde yatıyor. BOE OLED ekranda 144Hz yenileme hızı mevcut.

RedMagic 10S Pro Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Oyun canavarı bu telefon, 18 Haziran'da raflardaki yerini alacak. Telefonun fiyatı 700-1000 dolar civarında olacak ve depolama, hafıza seçeneklerine göre bu fiyatlar değişkenlik gösterecek.

RedMagic 10S Pro Türkiye fiyatı cep yakabilir. Vergiler dahil edildiğinde tahmini tablo şöyle: