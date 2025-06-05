PlayStation'da Mayıs Ayının Kazananı 8 Senelik Oyun Oldu
PlayStation Store'da Mayıs ayının en çok indirilen oyunları belli oldu. Paylaşılan resmi blog yazısında, 8 senelik oyunun zirvede olması dikkatlerden kaçmadı.
Mayıs ayı geride kalırken PlayStation Store mensupları bu ayı da dolu dolu geçirdi. PlayStation'un resmi blog sayfasında paylaşılan bilgilere göre, geçtiğimiz ayın en çok indirilen oyunu Forza Horizon 5 oldu.
Dünyanın her bir köşesinden milyonlarca oyun indirilirken; hem PlayStation 5, hem de PlayStation 4 üzerinden indirilen oyunlar listesinde başı çeken isimler oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle eski nesil PlayStation 4'ten indirilen oyunlarda zirve, 8 senelik oyun olan Star Wars Battlefront II'ye aitti.
İşte mayıs ayında PlayStation Store'dan en çok indirilen oyunlar listesi...
PlayStation Store Mayıs 2025 En Çok İndirilen Oyunlar
PS5 oyuncuları, Mayıs ayında hız tutkularına yenik düştü. Forza Horizon 5 hem ABD/Kanada hem de Avrupa listelerinde ilk sıraya yerleşerek dikkatleri üzerine topladı. Bu ilgi sadece indirme sayısına bağlı değil, oyunun aslında bir Xbox yıldızı olmasından kaynaklı.
Geçen ay PS5'te en fazla indirilen oyunlar listesi şöyle:
- Forza Horizon 5
- Clair Obscur: Expedition 33
- EA SPORTS FC 25
- Grand Theft Auto V
- Elden Ring Nightreign
- F1 25
- Minecraft
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- DOOM: The Dark Ages
- RoadCraft
- Call of Duty: Black Ops 6
- The Precinct
- Split Fiction
- It Takes Two
- Age of Empires II: Definitive Edition
PlayStation 4'te En Çok İndirilen Oyunlar Listesi
Mayıs ayında PS4 üzerinden en çok indirilen oyunlar:
- Star Wars Battlefront II
- Red Dead Redemption 2
- EA SPORTS FC 25
- The Last of Us Remastered
- Minecraft
- Grand Theft Auto V
- A Way Out
- Batman: Arkham Knight
- Need for Speed Heat
- Unravel Two
- The Forest
- Mortal Kombat X
- Kingdom Come: Deliverance
- Gang Beasts
- Middle-earth: Shadow of War
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Çarpıcı görsellere sahip olan Streets of Rage 4, Android platformundaki oyunculara gerilim dolu anlar sunacak.
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Cookies Must Die Android oyununda süper güçleri olan gizli ajanın yerine geçiyorsunuz.
My Friend Pedro ile aksiyon dolu sahnelere giriş yapacak, sürükleyici bir parkuru deneyimleyeceksiniz.