PlayStation'da Mayıs Ayının Kazananı 8 Senelik Oyun Oldu

Mayıs ayı geride kalırken PlayStation Store mensupları bu ayı da dolu dolu geçirdi. PlayStation'un resmi blog sayfasında paylaşılan bilgilere göre, geçtiğimiz ayın en çok indirilen oyunu Forza Horizon 5 oldu.

Dünyanın her bir köşesinden milyonlarca oyun indirilirken; hem PlayStation 5, hem de PlayStation 4 üzerinden indirilen oyunlar listesinde başı çeken isimler oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle eski nesil PlayStation 4'ten indirilen oyunlarda zirve, 8 senelik oyun olan Star Wars Battlefront II'ye aitti.

İşte mayıs ayında PlayStation Store'dan en çok indirilen oyunlar listesi...

PlayStation Store Mayıs 2025 En Çok İndirilen Oyunlar

PS5 oyuncuları, Mayıs ayında hız tutkularına yenik düştü. Forza Horizon 5 hem ABD/Kanada hem de Avrupa listelerinde ilk sıraya yerleşerek dikkatleri üzerine topladı. Bu ilgi sadece indirme sayısına bağlı değil, oyunun aslında bir Xbox yıldızı olmasından kaynaklı.

Geçen ay PS5'te en fazla indirilen oyunlar listesi şöyle:

Forza Horizon 5

Clair Obscur: Expedition 33

EA SPORTS FC 25

Grand Theft Auto V

Elden Ring Nightreign

F1 25

Minecraft

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

DOOM: The Dark Ages

RoadCraft

Call of Duty: Black Ops 6

The Precinct

Split Fiction

It Takes Two

Age of Empires II: Definitive Edition

PlayStation 4'te En Çok İndirilen Oyunlar Listesi

Mayıs ayında PS4 üzerinden en çok indirilen oyunlar:

Star Wars Battlefront II

Red Dead Redemption 2

EA SPORTS FC 25

The Last of Us Remastered

Minecraft

Grand Theft Auto V

A Way Out

Batman: Arkham Knight

Need for Speed Heat

Unravel Two

The Forest

Mortal Kombat X

Kingdom Come: Deliverance

Gang Beasts

Middle-earth: Shadow of War