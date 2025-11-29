24 GB RAM'li Oyun Telefonu Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

Yakın bir zamanda oyun telefonlarının arasına katılacak olan RedMagic 11 Air'ın tasarımını gözler önüne seren görseller ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan görüntüler, RedMagic 11 Air'in önceki modele göre önemli farklılıklara sahip olacağını gösteriyor. Bu tasarım değişiklikleri, cihazın hem arka tarafında hem yan tarafında fark edilebilecek.

RedMagic 11 Air'in Tasarımı Ortaya Çıktı

RedMagic 11 Air'in arka tarafında dört adet kamera yer alacak. Kameraların yanında bir RedMagic logosu yer alacak. LED flaşın yeri ise geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılan RedMagic 10 Air'deki gibi üst kısımda yer almayacak, bunun yerine alt kısma yerleştirilecek.

Cihazın ön yüzeyi hakkında çok fazla bilgi edilemiyor ancak önceki model RedMagic 10 Air'de ekran altına yerleştirilmiş bir kamera olduğunu göz önünde bulunduracak olursak bu modelin de aynı özelliğe sahip olması muhtemel. Yan taraftaki tuşlar da daha dikdörtgen bir şekle sahip olabilir.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre RedMagic 11 Air, 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve OLED ekranda 1216 x 2688 piksel çözünürlük sunacak. İşlemci henüz tam olarak belli olmasa da 4.2GHz hızında çalışan bir işlemcinin yer alacağı öne sürüldü. Önceki modelde ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Büyük bir merakla beklenen oyun telefonu, yaklaşık 207 gram ağırlığında ve 163,82 x 76,54 x 7,85 mm boyutlarında olacak. Android 16 tabanlı RedMagic OS ile birlikte gelecek cihaz, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri sunacak.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera olacak. Bununla birlikte telefon 7.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bu da çok uzun bir süre boyunca telefonu şarj etmeden kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

RedMagic 11 Air Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMagic 11 Air'in 2025 yılının aralık ayında ya da 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı ileri sürüldü. Telefonun tanıtımı gerçekleştirildikten sonra bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Peki, siz bu yeni oyun telefonu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Cihaza dair bütün görüş ve beklentilerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.