Mobil Oyun Dünyasında Yeni Dönem: Snapdragon 8 Elite'li Oyuncu Tableti Duyuruldu!
Nubia'nın alt markası REDMAGIC, yakında tanıtacağı Tablet 3 Pro'yu duyurdu. Modelin lansman tarihi belli oldu. İşte REDMAGIC Tablet 3 Pro tanıtım tarihi!
Çin merkezli dev akıllı telefon üreticisi Nubia'nın çatısı altındaki REDMAGIC, geçen yıl REDMAGIC Nova adlı tablet modelini piyasaya sürmüştü. Oyun odaklı bu tabletin ardından şimdi ise şirket, Tablet 3 Pro'yu ilk kez duyurdu. İşte REDMAGIC Tablet 3 Pro tanıtım tarihi!
REDMAGIC Tablet 3 Pro Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre REDMAGIC Tablet 3 Pro, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Ayrıca cihazda gelişmiş bir buhar odalı soğutma sistemi bulunacak. Tüm bu özellikler tıpkı geçen yılki modelde olduğu gibi tabletin yine oyuncular için tasarlandığını gösteriyor.
REDMAGIC, Tablet 3 Pro’nun 11 Haziran’da tanıtılacağını duyurdu. Etkinlikte cihazın tüm teknik özellikleriyle birlikte satış fiyatı da resmen açıklanacak.
Beklenen REDMAGIC Tablet 3 Pro Özellikleri
Daha önceki sızıntılara göre 24 GB RAM'e sahip olacak model, 9 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. 2400 x 1504 piksel çözünürlük sunacak bu ekran, 144 Hz yenileme hızı sağlayacak. Ayrıca Android 15 üzerinde çalışacağı da mevcut iddialar arasında.
Beklenen REDMAGIC Tablet 3 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- RAM: 24 GB LPDDR5X
- Ekran: 9 inç OLED, 2400 x 1504 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı
- İşletim sistemi: Android 15
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? REDMAGIC Tablet 3 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.