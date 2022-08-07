Redmi 10 5G Satışa Çıktı

Redmi'nin yeni orta ölçekli telefonu Redmi 10 5G,, sessiz sedasız bir şekilde Tayland ve Endonezya'da raflarda yerini aldı. Redmi'nin uzun süredir takip ettiği uygun fiyatlı Android telefon serisinin yeni örneği Redmi 10 5G, hem yeni teknolojileri yakalaması hem de fiyat-performans kalitesiyle öne çıkıyor.

Adından da anlaşılabileceği üzere 5G teknolojisini destekleyecek olan cihaz, uygun fiyatlı Android telefon arayanlar için iyi bir tercih olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi 10 5G Özellikleri ve Fiyatı

Redmi 10 5G, sahip olduğu 6.58 inç IPS LCD FHD+ 90Hz ekranı ile kullanıcılarını üzmeyecek bir deneyim sağlıyor. Ayrıca Gorilla Glass ekran korumasına da sahip. Cihazın ön tarafında 5 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 50 megapiksellik f/1.8 odak uzaklığına sahip kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü yer alıyor.

Redmi 10 5G'nin işlem gücü ise Dimensity 700 işlemci tarafından üstleniyor. LPDDR4x RAM kullanılan cihazda 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 4 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Telefon 5,000 mAh batarya ve 22.5W şarj aleti ile karşımıza çıkıyor. Şarj aletinin gücüne rağmen telefon maksimum 18W şarjı destekliyor. Ayrıca yüz okuma ve parmak izi teknolojisi de Redmi 10 5G'de yer alan diğer teknolojiler arasında.

Tayland ve Endonezya'da satışa çıkan Redmi 10 5G fiyatı 4GB RAM + 128 GB depolama için 180 dolar, 6GB RAM + 128 GB depolama için 194 dolar olarak belirlendi. Türkiye satış fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.