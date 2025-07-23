Redmi Note 15 Pro'nun Şarj Hızı Ortaya Çıktı! Yakında Geliyor

2025 yılının ocak ayında Redmi Note 14 serisi tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından Note 15 serisi merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile beraber Redmi Note 15 Pro'nun şarj hzıı ortaya çıktı.

Redmi Note 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

3C sertifikasyon platformunda ortaya çıkan Redmi Note 15 Pro'nun 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edildi. Redmi Note 14 Pro'da 45W hızlı şarj teknolojisi, Redmi Note 14 Pro+'ta ise 120W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Note 15 Pro'da 5500 mAh ile 6000 mAh arasında bir batarya kapasitesi yer alabilir. Xiaomi'nin yeni telefonu 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz.

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Telefonda hangi işlemcinin yer alacağı ise henüz bilinmiyor. Redmi Note 14 Pro 4G'de MediaTek Helio G100 Ultra, Redmi Note 14 Pro 5G'de ise Mediatek Dimensity 7300 Ultra tercih edilmişti.

Redmi Note 15 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi Note 15 Pro'nun ağustos ayında tanıtılacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte farklı özelliklerle gelebileceğini belirtelim.