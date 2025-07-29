Bu Fiyata Bu Özellikler Şaka mı? Xiaomi'nin Yeni Modeli Geri Sayımda!
Xiaomi'nin merakla beklenen uygun fiyatlı Android telefonu Redmi 15C 5G modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte beklenen Redmi 15C 5G özellikleri!
Xiaomi, bütçe dostu akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirketin çok yakında Redmi 15C 5G modelini tanıtması bekleniyor. Fiyat - performans odaklı telefonlar arasına girecek cihaz hakkında bugüne kadar pek çok söylenti ortaya atıldı. Son olarak beklenen Redmi 15C 5G teknik özellikleri sızdırıldı. İşte gelen detaylar...
Beklenen Redmi 15C 5G Özellikleri
Akıllı telefon dünyası ile ilgili güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre Redmi 15C 5G, 6.9 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe sahip LCD ekranla gelecek. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı sunacak. Ekran tasarımı ise damla çentikli şekilde olacak.
Arka tarafında 50 MP ana kamerayla birlikte çözünürlüğü bilinmeyen yardımcı kameraya yer verecek model, Qualcomm'un Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Buna 4 GB RAM eşlik edecek. Depolama alanı seçenekleri ise 128 GB ve 256 GB şeklinde olacak. Öte yandan 6000 mAh bataryadan güç çekecek telefon, 33W hızlı şarjla beslenecek. Son olarak Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 üzerinde çalışacakken, parmak izi okuyucusuna da yer verecek.
Avrupa da dahil olmak üzere birçok ülkede piyasaya sürülecek Redmi 15C 5G'nin fiyatı ise halen belirsizliğini koruyor. Bunu tanıtıldığında öğreneceğiz. Modelin beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı:
- Ekran: 6.9 inç, HD+ çözünürlük, LCD, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana sensör
- Batarya: 6000 mAh kapasite, 33W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Bağlantı: 5G
- Renk Seçenekleri: Siyah, lavanta, yeşil
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.