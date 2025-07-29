Bu Fiyata Bu Özellikler Şaka mı? Xiaomi'nin Yeni Modeli Geri Sayımda!

Xiaomi, bütçe dostu akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirketin çok yakında Redmi 15C 5G modelini tanıtması bekleniyor. Fiyat - performans odaklı telefonlar arasına girecek cihaz hakkında bugüne kadar pek çok söylenti ortaya atıldı. Son olarak beklenen Redmi 15C 5G teknik özellikleri sızdırıldı. İşte gelen detaylar...

Beklenen Redmi 15C 5G Özellikleri

Akıllı telefon dünyası ile ilgili güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre Redmi 15C 5G, 6.9 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe sahip LCD ekranla gelecek. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı sunacak. Ekran tasarımı ise damla çentikli şekilde olacak.

Arka tarafında 50 MP ana kamerayla birlikte çözünürlüğü bilinmeyen yardımcı kameraya yer verecek model, Qualcomm'un Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Buna 4 GB RAM eşlik edecek. Depolama alanı seçenekleri ise 128 GB ve 256 GB şeklinde olacak. Öte yandan 6000 mAh bataryadan güç çekecek telefon, 33W hızlı şarjla beslenecek. Son olarak Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 üzerinde çalışacakken, parmak izi okuyucusuna da yer verecek.

Avrupa da dahil olmak üzere birçok ülkede piyasaya sürülecek Redmi 15C 5G'nin fiyatı ise halen belirsizliğini koruyor. Bunu tanıtıldığında öğreneceğiz. Modelin beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6.9 inç, HD+ çözünürlük, LCD, 120 Hz yenileme hızı

6.9 inç, HD+ çözünürlük, LCD, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana sensör

50 MP ana sensör Batarya: 6000 mAh kapasite, 33W hızlı şarj

6000 mAh kapasite, 33W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 Parmak İzi Okuyucu: Var

Var Bağlantı: 5G

5G Renk Seçenekleri: Siyah, lavanta, yeşil

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.