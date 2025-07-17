Xiaomi'den 6000 mAh Bataryalı Aşırı Ucuz Telefon Geliyor

Geçtiğimiz yıl Redmi 14C'yi duyuran Xiaomi, serinin yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Redmi 15C'nin fiyatı, bazı özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon ucuza dev batarya ve dahasını sunacak.

Redmi 15C'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü MediaTek Helio G81 işlemcisinden alacak. Bu işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz ekran yenileme hızı sunacak. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. İkinci kameranın çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Android 15 tabanlı HyperOS 2.2 ile birlikte gelecek telefonda 4 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak. 8,2 mm kalınlığındaki telefon 205 gram ağırlığında olacak.

Redmi 15C'de IP64 serstifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonda ayrıca NFC desteği ve parmak izi sensörü de bulunacak.

Redmi 15C'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre Redmi 15C'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 133,90 euro (6.273 TL), 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 154,90 euro (7.257 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Redmi 15C Ne Zaman Çıkacak?

Redmi 15C'nin 2025 yılının ağustos veya eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.