Xiaomi'den Çok Ucuz Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Redmi 14C modelini tanıtan Xiaomi'nin Redmi 15C üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre uygun fiyatlı telefon devasa batarya kapasitesi ile birlikte gelecek.

Redmi 15C'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 15C GSMA IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Telefon, veri tabanında 25078RA3EA, 25078RA3EY, 25078RA3EL ve 25078RA3EE model numaralarıyla listelendi. Bu numaralar, telefonun temmuz ayında tanıtılacağını gösteriyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda MediaTek Helio G99 yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W veya 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. IPS LCD ekran ile gelecek telefon LPDDR4X RAM teknolojisine sahip olacak. Peki, Redmi 15C'nin Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Redmi 15C'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi 14C'nin 6 GB RAM ve 128 GB dpeolama alanına sahip sürümü 8 bin 99 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Buna göre Redmi 15C'nin 8 bin 250 TL civarında başlangıç fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.