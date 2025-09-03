Xiaomi'nin 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Türkiye'de! 8 GB RAM'i Var

2025 yılının ağustos ayında tanıtılan Redmi 15C Türkiye'de satışa sunuldu. Xiaomi'nin ucuz Android telefonu yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Peki, Redmi 15C Türkiye'de kaç TL?

Redmi 15C Türkiye Fiyatı

Ay ışığı mavisi, gece siyahı, mint yeşili ve alacakaranlık turuncusu olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan Redmi 15C'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 9 bin 499 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 10 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.

Redmi 15C Özellikleri

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi 15C, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 240Hz dokunmatik örnekleme oranı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 205 gram ağırlığındaki telefon 171,56 x 79,47 x 7,99 mm boyutlarında.

Telefonda MediaTek Helio G81 Ultra işlemcisi ve Mali-G52 MC2 GPU yer alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen telefon 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor.

Redmi 15C modelinde IP64 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suyu ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. USB Type-C portuna sahip olan telefonda çift SIM desteği de bulunuyor.