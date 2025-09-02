144Hz Ekranlı Ucuz Oyun Telefonu Global Pazara Geliyor! Tarih Verildi

Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da tanıtılan Infinix GT 30'nin global lansman tarihi belli oldu. 144Hz yenileme hızı, 45W hızlı şarj teknolojisi, 8 GB RAM ve daha birçok özelliğiyle öne çıkan ucuz oyun telefonu çok yakında dünya çapında piyasaya sürülecek.

Infinix GT 30 Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan Infinix GT 30'un global lansmanı 11 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Global sürüm, Hindistan sürümüyle aynı teknik özelliklere seahip olacak. Telefonun hangi ülkelere geleceği ise henüz belli değil. GT 30 modeli 8 Ağustos 2025 tarihinde Hindistan'da tanıtılmıştı.

Infinix GT 30 Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Infinix GT 30, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 93,7 ekran gövde oranına sahip telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı XOS 15 ile birlikte gelen telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde f/1.75 diyafram değerine sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Infinix'in bütçe dostu oyun telefonu GT 30'da IP64 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 187 gram ağırlığındaki telefon 163,7 x 75,8 x 7,99 mm boyutlarında.

Infinix GT 30 Fiyatı

Infinix GT 30'un 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 19.499 rupi (9.113 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanina sahip sürümü için 20.999 rupi (9.814 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Telefonun global sürümünün ne kadar fiyata sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.