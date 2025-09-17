Uygun Fiyata 12 GB RAM'li Telefon: OPPO K13s Tanıtıldı

OPPO K13s tanıtıldı. Bu tanıtımın ardından telefon tüm özellikleri belli oldu. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun kullanım süresi sunan akıllı telefon, son derece ilgi çekici özellikleri sayesinde çok sayıda kullanıcının beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

OPPO K13s Özellikleri

6,8 inç inç büyüklüğündeki OPPO K13s, OLED ekranda 120 Hz piksel çözünürlük ve 1600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Mavi ve beyaz renk seçenekleriyle birlikte gelen telefonun mavi versiyonu 7,7 mm kalınlığında ve 195 gram ağırlığındayken beyaz versiyonu ise 7,86 mm kalınlık ve 204 gram ağırlıkla geliyor.

Telefon, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide bir adet 2.63 GHz Cortex-A715, üç adet 2.4 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda 8 çekirdek yer alıyor. Kısa bir süre önce tanıtılan OPPO F31 Pro+ 5G modelinde de aynı işlemcinin kullanıldığını belirtelim.

Android 15 tabanlı ColorOS 15.0 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut.

8 ve 12 GB RAM seçenekleri ile gelen telefon, 256 GB depolama alanı sunuyor. Telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği yer alıyor. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu şarj etme gereksinimi duymadan oldukça uzun bir süre kullanmanız mümkün hâle geliyor.

Yan tarafta yer alan bir parmak İzi sensörüne sahip olan telefonda IP66, IP68 ve IP69 sertifikası mevcut. Bu sertifika, cihazın belirli bir seviyeye kadar toza ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. OPPO K13s'te ayrıca Bluetooth 5.4, USB Type-C 2.0, çift SIM ve NFC desteği de bulunuyor.

OPPO K13s Fiyatı

OPPO K13s'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama içeren sürümü, 1499 yuan (8 bin 709 TL) fiyat etiketine sahip. Şu an itibarıyla Çin'de satışta olan telefonun 12 GB RAM ile 256 GB depolama sunan sürümü ise 1799 yuan (10 bin 452 TL) fiyatıyla satılıyor.