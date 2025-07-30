Redmi Note 15 Pro Plus, Bu Özelliğiyle Marka Tarihine Geçecek!

Xiaomi bünyesinde piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla dikkat çeken Redmi, çok yakında Redmi Note 15 serisine ait yeni modellerini görücüye çıkaracak. Yeni cihazlara yönelik son olarak Redmi 15 Note Pro Plus ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı.

Kısa süre önce Çin hükümetiden bir sertifika daha alan cihazın bazı bağlantı özellikleri ortaya çıktı. Redmi Note 15 Pro Plus uydu bağlantısı özelliği ile birlikte gelecek. İşte detaylar!

Redmi Note 15 Pro Plus Markanın Uydu Bağlantılı İlk Telefonu Olacak

Paylaşılan sertifikasyon belgelerine göre Redmi, şimdiye kadar sadece bazı amiral gemisi telefonlarda rastladığımız bir dizi bağlantı özelliğini Note 15 Pro Plus modeline getirecek. Cihaz sahip olduğu uydu bağlantı özelliğiyle uydu üzerinden mesajlaşmayı destekleyen ilk Redmi telefon unvanını elde edecek.

Paylaşılan bilgilere göre Redmi Note 15 Pro Plus'ın uydu bağlantısı özelliğinde Çinli BeiDou firmasının uydularından yararlanacak. Şimdilik bu özelliğin yeni seride sadece Pro Plus modeli tarafından destekleneceği söyleniyor. Ayrıca Redmi'nin uydu bağlantısını yalnızca özel bir Note 15 Pro Plus versiyonunda sunma ihtimali de masada.

Redmi Note 15 Pro Plus'ın ortaya çıkan diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ekran: 1,5K çözünürlüklü OLED panel

1,5K çözünürlüklü OLED panel İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Kamera: 50 MP ana sensör ve 50 MP telefoto lens

50 MP ana sensör ve 50 MP telefoto lens Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Şarj Hızı: 90 W

Uydu Bağlantısı Özelliği Nedir?

Redmi Note 15 Pro Plus'ın da sahip olacağı uydu bağlantısı özelliği, hücresel veya Wi-Fi ağlarının çekmediği bölgelerde bile uydu aracılığıyla acil durumlarda mesajlaşmaya ve konum paylaşmaya olanak tanıyan bir teknolojidir. Şimdiye kadar uydu bağlantısı özelliğine sahip akıllı telefonların acil servislerle iletişim kurmak veya konumunu yetkililere bildirmek gibi hayat kurtarıcı durumlarda kullanıldığına şahit olduk.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Note 15 Pro Plus uydu desteği sayesinde en iyi Xiaomi telefonlar arasına katılabilir mi? Yorumlarda buluşalım...