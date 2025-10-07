Uygun Fiyata 144Hz Ekranlı Telefon: Redmi 15 Türkiye'de!

Xiaomi'nin bütçe dostu Android telefonu Redmi 15 Türkiye'de satışa sunuldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, sahip olduğu dev batarya sayesinde tek şarjla bile uzun süre boyunca kullanılabiliyor. Telefon ayrıca 144Hz yenileme hızıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Redmi 15 Türkiye Fiyatı

Ucuz Android telefon Redmi 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 12 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. 169,48 x 80,45 x 8,40 mm boyutlarında ve 214 gram ağırlığında olan telefon "gece siyahı", "likit gümüş" ve "tozlu mor" olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

Redmi 15 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080×2340 piksel

1080×2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 288 Hz

288 Hz İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Android 15 tabanlı HyperOS 2 RAM Seçenekleri: 6 GB ve 8 GB LPDDR4X

6 GB ve 8 GB LPDDR4X Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Arka Kamera: 50 megapiksel (f/1.8) ana kamera ve yardımcı lens

50 megapiksel (f/1.8) ana kamera ve yardımcı lens Ön Kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Suya ve toza karşı dayanıklılık: IP64

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi 15, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 288Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1400:1 kontrast oranı ve 374 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefonda yapay zeka destekli yüz tanıma ile ekran kilit açma özelliği ve parmak izi sensörü bulunuyor.

Telefon gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Redmi Note 15R'de sekiz çekirdekli Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Xiaomi'nin ucuz Android telefonu IP64 sertifikasına sahip. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefon parmaklarımız ıslakken bile her dokunuşa doğru tepki vererek sorunsuz kullanım deneyimi sunuyor. Telefonda ayrıca Dolby Atmos desteği de bulunuyor.